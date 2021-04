BBB 21: Gilberto bate de frente com Juliette por emoji dado pela sister e ela responde: “Não quis me posicionar”

Os confinados do BBB 21 estavam se arrumando, quando o Queridômetro desta segunda-feira (5) apareceu no telão. Após analisar os emojis que recebeu, Gilberto bateu de frente com Juliette.

O brother começa a falar: "Você dá coração para uma pessoa que votou em você três vezes e eu…". A sister então o interrompe, dizendo que o que vale é como ela se sente. Gilberto reforça sua opinião: "Ele votou em você três vezes".









Gil continua: “Você me dar carinha depois de tudo que aconteceu está tudo certo. Eu só acho estranho você continuar dando coração”. A advogada então afirma que gostaria de ter dado “carinha feliz” para 3 brothers.

Gil continua: "Você me dar carinha depois de tudo que aconteceu está tudo certo. Eu só acho estranho você continuar dando coração". A advogada então afirma que gostaria de ter dado "carinha feliz" para 3 brothers.

“Eu ia dar feliz para os três, mas acabei não dando. Não quero lhe magoar e nem magoar os dois. Eu quero que o Paredão vá sem mágoa e sem estarem magoado comigo. Eu tenho motivos para estar magoada com os três, quem tem motivo sou eu. Eu não quis me posicionar, mas o meu coração independe de Queridômetro”. Ela pede que Gil não fique com raiva.

Gilberto está no décimo Paredão do BBB 21, ao lado de Caio e Rodolffo. O Paredão foi formado na noite deste domingo (4). Gil e Fiuk imunizaram João Luiz. A Líder da semana, Viih Tube, indicou Gil.

Na votação fechada da casa, Rodolffo e Juliette tiveram 4 votos cada um. A decisão foi tomada por Viih Tube, que indicou o sertanejo. Já na votação aberta, houve outro empate: Juliette e Caio com 4 votos cada. Viih Tube ficou do lado da amiga, e indicou Caio.

Com o poder do contragolpe, Caio colocou Juliette na berlinda, que se salvou na prova Bate e Volta.