BBB 21: [Gilberto considera votar em Viih Tube caso vire líder do BBB 21] | Big Brother Brasil

Faltando menos de 20 dias para o final do Big Brother Brasil, os participantes começam a definir novas estratégias para tentar vencer o programa. De hoje até domingo, haverá três eliminações, e o game passará a contar apenas com cinco pessoas a partir da próxima segunda-feira (26).









Nesta terça-feira (20), em conversa com Camilla de Lucas e João Luiz na área externa da casa, Gilberto disse que considera um voto em Viih Tube caso vença a liderança: “Eu colocaria a Viih pelo critério de nunca ter ido para o paredão. Por coração, eu votaria na Pocah, porém existe uma movimentação de jogo que precisa ser feita, pelo menos eu imagino”.

Até o momento, a youtuber é uma das duas pessoas que sequer passaram pelo paredão. Apesar de ter sido líder duas vezes e imunizada pelo anjo em uma, ela obteve apenas um voto no confessionário, de Arthur, na nona semana. O motivo foi o fato de Viih ter dado o monstro ao crossfiteiro.

Com a formação de paredão acontecendo hoje, logo após a eliminação, Gilberto terá a oportunidade de colocar em prática essa estratégia caso não saia do programa. Ele diz ter mudado de pensamento após o jogo da discórdia da última segunda-feira (19): “Eu tenho motivo de sobra para votar na pessoa, quero um paredão fora do habitual. O jogo da discórdia fez eu pensar assim”.

Hoje à noite, será decidido o paredão atual, que é entre Caio, Fiuk e Gilberto. Até o momento, a enquete feita aqui no Bolavip Brasil aponta o fazendeiro como o 12º eliminado do BBB 21.