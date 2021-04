BBB 21: Gilberto é alvo de ataques homofóbicos após ganhar liderança e não indicar Viih Tube ao paredão; fãs se revoltam | Big Brother Brasil

Gilberto voltou a ser líder no BBB 21 na noite da última terça-feira (20), após vencer uma prova relâmpago de habilidade. Na ocasião, o doutorando em economia decidiu indicar Pocah ao paredão, depois de cogitar colocar Viih Tube na berlinda, com o objetivo de movimentar o jogo do Big Brother Brasil.

Nas redes sociais, os internautas se revoltaram com a escolha do pernambucano, visto que muitos telespectadores estão irritados com Viih Tube na casa mais vigiada do Brasil e querem a eliminação da influenciadora digital.

BBB 21: Gilberto sofre ataques homofóbicos e fãs pedem respeito

No Twitter, alguns usuários começaram a atacar Gilberto com termos homofóbicos. Os fãs do brother, é claro, não se isentaram e pediram respeito ao doutorando em economia. O episódio gerou tanta revolta que os internautas colocaram a tag ‘Gil merece respeito’ nos assuntos mais comentados da rede social.

o Gil sendo atacado por n ter indicado a Viih Tube é o auge

pq só ele recebe esse hate?sendo que ele entrega em tudo, provas, brigas, vts e frases perfeitas, mas por causa de um deslize que TODO MUNDO NAQUELA CASA COMETE, ele está sendo vítima de preconceito

GIL MERECE RESPEITO

April 21, 2021





“Gil não tem culpa de termos criado expectativa no voto dele! Ele não merece ataques homofóbicos“, escreveu uma fã. “Homofobia é crime, não passarão. Gil merece respeito“, publicou outro.