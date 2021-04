BBB 21: Gilberto promete indicar Viih Tube ao paredão: ‘Tem que ser ela de cara’ | Big Brother Brasil

Gilberto e Fiuk especularam sobre a formação do próximo paredão do BBB 21, que já acontece na noite desta quinta-feira (22), após a eliminação de um dos emparedados no momento: Arthur, João Luiz ou Pocah.

Durante a festa que começou na noite de quarta-feira (21), a dupla questionou quem Viih Tube colocaria na berlinda se vencesse a prova do líder mais uma vez. O doutorando em economia, então, declarou que a influenciadora digital não tem o voto de três confinados e afirmou que ele e o filho de Fábio Júnior precisam indicar a loira.

“A Viih não pode ganhar o Líder. A Viih não tem voto nem da Camilla, do João e da Juliette. Se a gente pegar o líder, tem que ser ela de cara”, analisou o pernambucano.

BBB 21: Gilberto já havia cogitado indicar Viih Tube ao paredão

Gilberto começou a considerar indicar Viih Tube ao paredão depois de ser mandado à berlinda duas vezes pela sister. Após ganhar a liderança do Big Brother Brasil na última terça-feira (20), no entanto, o brother mudou de ideia e colocou Pocah na reta.