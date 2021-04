BBB 21: Gilberto rememora momento: “Eu beijei na boca do Fiuk!” | BBB 21

Gilberto conversa consigo mesmo no Quarto do Líder, relembrando sua trajetória dentro da casa. O doutorando de Economia recorda: “Que trajetória, hein!? Ai que situação, eu pelado”, disse ele, aos risos.

Gil se refere ao momento que aconteceu na madrugada do dia 26, quando cumpriu uma promessa que fez com Fiuk caso voltassem juntos do Paredão – do qual Viih Tube foi eliminada do reality.









Os brothers tiraram toda a roupa, dividiram um selinho e pularam na piscina. Gil rememora: “Eu beijei na boca do Fiuk! Ai, Brasil!”, enquanto roda na cama, rindo e se divertindo com a situação.

o carisma exuberante de gil do vigor reabilitou fiuk e arthur dois homens que já andaram pelo vale da sombra e da morte no BBB — Baby Jane Hudson (@seubrownie)

Gil e Fiuk escaparam do Paredão que eliminou Viih Tube, que teve 96,69% de votos, uma das maiores rejeições da história do reality. Antes de sair, a YouTuber disse: “Me perdoa se eu magoei alguém, você estão no TOP 6 porque merecem. Muito foco para vocês!”.

Logo após a saída da ex-sister, aconteceu mais uma Prova do Líder, na qual Gilberto foi o campeão, virando Líder da casa mais vigiada do Brasil pela terceira vez. Logo após, aconteceu mais um Paredão, e Gil indicou Camilla de Lucas.