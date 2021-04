BBB 21: Gilberto, Viih Tube e Fiuk estão no paredão; vote em quem você quer que saia da casa | Big Brother Brasil

O paredão desta quinta-feira (22) foi formado, e Gilberto, Viih Tube e Fiuk disputam a permanência na casa do Big Brother Brasil. Gil chegou na berlinda após ser indicado pela líder Pocah, Viih Tube foi a mais votada e no contragolpe a youtuber puxou o Fiuk.

O programa está na reta final, já que restam somente sete participantes: Arthur, Camilla de Lucas, Fiuk, Gilberto, Juliette, Pocah e Viih Tube. A eliminação do paredão acontecerá no domingo, quando após a saída do brother mais votado acontecerá mais uma prova do líder e uma formação de paredão.

Brother’s na sala para mais uma formação de paredão. (Foto: Reprodução TV Globo)



Confira quem votou em quem:

Gilberto vota em Viih Tube

Juliette vota em Arthur

Camilla vota em Arthur

Fiuk vota em Viih Tube

Arthur vota em Viih Tube

Viih Tube vota em Fiuk

Se você não conseguir visualizar a enquete, clique aqui.