BBB 21: Internautas pedem revisão da prova de resistência e levantam a hipótese de Fiuk ter feito xixi | Big Brother Brasil

Após 11 horas de prova de resistência, Fiuk venceu e conquistou a vaga para a final do Big Brother Brasil, que acontece na próxima terça-feira (4). Porém, alguns internautas começaram a suspeitar que o brother tenha feito xixi, e com isso deveria ter sido desclassificado da dinâmica, pois isso não é permitido.

Os internautas pediram uma revisão para a produção do BBB 21, e que analisem o vídeo do suposto xixi do filho de Fábio Jr. Vale lembrar que o resultado oficial é anunciado sempre no programa seguinte a prova por Tiago Leifert. Ou seja, no programa desta sexta-feira (30).

A última prova dos brother’s consistia em ficar preso a uma corda e abraçados a um totem que girava. Durante às voltas, tinha jatos de água, calor ou vento que foram definidos de acordo com votação do público.