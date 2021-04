BBB 21: João é o décimo segundo eliminado do reality show com 58,86% dos votos | Big Brother Brasil

Na noite desta quinta-feira (22), mais um brother foi eliminado do Big Brother Brasil, e o escolhido pelo público foi João, com 58,86% dos votos. Pocah foi a mais segunda mais votada com 28,21%, e Arthur o menos votado, com apenas 12,93%.

O resultado já era o esperado, o professor liderava as enquetes de eliminação desde a sua ida ao paredão. João teve um episódio importante no BBB 21 envolvendo o cantor Rodolffo, quando o mesmo fez um comentário sobre o seu cabelo. E um episódio marcante do participante no programa foi a sua amizade com Camila.

Após a eliminação de João, os brother’s vão passar por mais uma prova para saber quem será o novo líder do BBB 21, e mais uma formação de paredão será formada.

