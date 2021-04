BBB 21: João Luiz e Fiuk conversam sobre nova aliança de brother: “Foi o que chegou em mim”

Fiuk e João Luiz conversavam durante a Festa do Líder Caio, que aconteceu na madrugada desta quinta-feira (15) na casa mais vigiada do Brasil. O cantor diz para João que agora vê dois grupos dentro da casa, e tenta descobrir a melhor maneira de falar sobre isso.

Ele desabafa: “Eu estou lutando, é para não ficar isento disso. Preciso ter um posicionamento sobre tudo isso e é isso que está me matando. Porque agora estou me vendo no meio de um rolê completamente dividido. Quatro pessoas que querem se salvar, e quatro pessoas que querem se salvar e que estão unidas desde o começo”.









João diz que o cálculo feito por Fiuk está errado, e diz: “Gilberto e Pocah têm um conflito desde o começo”, afirmando que os dois estão distantes desde o começo, e continua: “Acho que existem outras coisas antes”.

tema da festa do Caio: Rodolffo — Ed Gama (@oedgama)

April 9, 2021





Fiuk pede uma explicação do brother, que diz: “Eu não acho que ele se uniria a ela para se salvar. Acho que ele não faria isso”. Fiuk rebate: “Foi o que chegou em mim. Tipo, agora somos eu, Pocah e você”. João pergunta a Fiuk quem o falou isso, e ele responde que ouviu “no grupo”.

Fiuk estava no último paredão do BBB 21, ao lado de Arthur e Thaís. A sister foi eliminada com 82,29% dos votos. O instrutor de crossfit recebeu 15,88% dos votos e o cantor, 1,83%. Thaís foi para o Paredão após ser indicada pelo Líder Caio. Arthur foi um dos mais votados pela casa e Fiuk foi para berlinda após perder a ‘Final do Mal’ da última Prova do Líder.