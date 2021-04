BBB 21 | “Jogo da discórdia” desta segunda-feira no BBB vai relembrar dinâmica da quarta semana do reality

Nesta noite (12), no Big Bother Brasil, acontece o famoso “jogo da discórida” no reality show. A dinâmica é esperada pelo público por sempre proporcionar brigas e desentendimentos entre os participantes. Na última semana, o jogo contou com um desabafo de João, sobre um comementário de Rodolfo sobre o seu cabelo que ele não gostou e uma quase briga de Arthur e Fiuk.

A dinâmica foi confirmada pelo apresentador Tiago Leifert: “A gente vai remontar o pódio e provavelmente vai dar problema. Eles vão ter problema para montar esse pódio. Eles estão morrendo de medo.” O BBB começa logo após o primeiro episódio da novela “Império”, que tem a estreia do seu primeiro episódio nesta segunda-feira (12).









Nas últimas semanas, a dinâmica do “jogo da discórdia” da quarta semana foi relembrada diversas vezes pelos participantes, que comentaram sobre os pódios e as mudanças que aconteceram ao longo do programa.

Confira como foi o pódio de cada participante da casa na quarta semana de reality:

Arthur – 2º lugar para Projota e Carla Diaz em 3º lugar

Caio – Rodolffo em 2º lugar e Sarah em 3ª para Sarah

Camilla – João Luiz e Carla Diaz;

Fiuk – Karol Conká e Lumena;

Gilberto – Sarah e Juliette;

João – Camilla de Lucas e Carla Diaz;

Juliette – Viih Tube e Gilberto;

Pocah – Karol Conká e Thaís;

Thaís – Pocah e Lumena;

Viih Tube – Juliette e Nego Di;