BBB 21: [Jogo da discórdia do BBB desta segunda-feira (19) foi em homenagem aos 80 anos de Roberto Carlos] | Big Brother Brasil

No jogo da discórdia desta segunda-feira (19), a produção do Big Brother Brasil elaborou algo diferente para os participantes. Como hoje é o aniversário de 80 anos do “Rei” Roberto Carlos, o apresentador Tiago Leifert leu letras do cantor e os brothers e sisters tinham que levantar a plaquinha “Esse Cara Sou Eu” caso se identificassem.









Primeiramente, os que se consideram perseguidos na casa. Juliette, que teve um longo conflito com Pocah ao longo do dia, disse o seguinte: “A primeira atitude em relação a mim é desconfiar”. Fiuk disse que esteve “assustado” durante um tempo, enquanto Arthur e Pocah lembraram da quantidade de votos que receberam no confessionário ao longo do BBB 21.

Depois, a palavra-chave era “fofoqueiro”. Os dois que se identificaram foram Gilberto e Pocah, dizendo que “Não tem o que fazer aqui dentro”. A cantora, inclusive, utilizou um termo bem curioso para se autodefinir: “Descobri que sou Maria Fifi”. O significado de Maria Fifi é “a pessoa que gosta de falar da vida dos outros”.

O próximo atributo foi “não gosto de ser contrariado”. Gilberto, Camilla e Juliette se definiram assim. A maquiadora disse: “É um hábito meu. Sou teimosa e um pouco autoritária”. Já a influenciadora digital foi a única que acha que precisa melhorar: “Minha maior dificuldade é separar o coração da razão”.

Por fim, Fiuk, Juliette e Caio manifestaram-se quando o assunto era “se sentir traído”. O fazendeiro citou o voto do filho de Fábio Júnior na formação do último paredão. Nesta semana, haverá três paredões daqui até domingo. Na terça, na quinta e no domingo acontecerá um combo: eliminação, prova do líder e votação.