BBB 21: Jogo da Discórdia remonta pódios dos brothers; veja a nova configuração

No Jogo da Discórdia, realizado ontem (12) no BBB 21, os participantes restantes tiveram que remontar o pódio que fizeram em uma dinâmica no começo do programa, em fevereiro. De lá para cá, muita coisa mudou.

Na época do primeiro pódio, o reality show não tinha nem um mês desde que havia começado, e as interações ainda estavam se iniciando para valer entre os brothers. Agora, com o Top 10 formado, eles tiveram que escolher novamente quem querem ver na final.

Um pouco antes, Thais desabafou com Fiuk sobre não gostar do Jogo da Discórdia, promovido pelo apresentador Tiago Leifert todas as segundas. “Quando eu lembro, fico muito agoniada… O Jogo da Discórdia me deixa muito agoniada, muito mesmo. Acho que preferiria muito mais estar na terça-feira logo, do que Jogo da Discórdia hoje… real!”, disse ela.

No entanto, nem ela e nem os outros emparedados conseguiram se livrar de participar da “reunião de condomínio”. Houve climão, e surpresas na nova montagem dos pódios, que você pode conferir abaixo:

Conheça os novos pódios:

Arthur

1º lugar: Arthur / 2º lugar: Pocah / 3º Lugar: Caio

Quem não ganha: Juliette

Fiuk

1º lugar: Fiuk / 2º lugar: Gilberto / 3º Lugar: Thaís

Quem não ganha: Arthur

Thaís

1º lugar: Thaís / 2º lugar: Viih Tube / 3º Lugar: Pocah

Quem não ganha: Caio

João Luiz

1º lugar: João Luiz / 2º lugar: Camilla de Lucas / 3º Lugar: Thaís

Quem não ganha: Pocah

Camilla de Lucas

1º lugar: Camilla de Lucas / 2º lugar: João Luiz / 3º Lugar: Juliette

Quem não ganha: Arthur

Pocah

1º lugar: Pocah / 2º lugar: Arthur / 3º Lugar: Thaís

Quem não ganha: Gilberto

Viih Tube

1º lugar: Viih Tube / 2º lugar: Thaís / 3º Lugar: Juliette

Quem não ganha: Arthur

Juliette

1º lugar: Juliette / 2º lugar: Camilla de Lucas / 3º Lugar: Viih Tube

Quem não ganha: Arthur

Gilberto

1º lugar: Gilberto / 2º lugar: Fiuk / 3º Lugar: João Luiz

Quem não ganha: Pocah

Caio

1º lugar: Caio / 2º lugar: Arthur / 3º Lugar: Viih Tube

Quem não ganha: Thaís