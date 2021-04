BBB 21: Juliette bate a marca de 22 milhões de seguidores no Instagram | Big Brother Brasil

O perfil de Juliette no Instagram só cresce. Após entrar no Big Brother Brasil apenas com um pouco mais de 3.000 seguidores, nesta quarta-feira (21) 22 milhões de seguidores. A advogada entrou na casa no grupo pipoca, e é a única integrante que ainda segue na competição, além de ser a favorita para ganhar o reality show.

Juliette chega nessa marca depois de bater 21 milhões seis dias atrás, e bate a marca histórica ao ultrapassar Rafa Kalimann, do “BBB 20”. Agora é a terceira BBB mais seguida na plataforma, está atrás das ex- participantes Grazi Massafera, do “BBB 5” e Sabrina Sato, do “BBB 3”.

A equipe da brother comemorou a marca citando que é como se 10% da população seguisse Juliette no Instagram. A advogada é a favorita para vencer a edição de 2021 do Big Brother Brasil. Gilberto lidera os votos para ficar em segundo lugar e o terceiro ainda está em disputa entre Arthur e Fiuk.