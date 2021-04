BBB 21: Juliette cogita pedir apoio de Bruna Marquezine para seguir no BBB 21 | Big Brother Brasil

Durante uma conversa com Vih Tube na tarde desta terça-feira (13) no BBB 21, Juliette, uma das participantes favoritas ao prêmio pelo público, disse que cogita pedir o apoio de Bruna Marquezine para continuar no reality show. Após a fala da participante, as duas riram com a possibilidade de pedir votos para a atriz.

A maquiadora acha que Arthur deverá seguir no BBB 21 pois deve ter o apoio de Neymar, já que já foi jogador de futebol. E que se isso acontecer, será ruim para ele, pois ele tem milhões de seguidores e em um duelo entre os dois ela poderá levar a pior.

“O Arthur é jogador de futebol. Ele é arquirrival meu aqui. Ele fala ‘joga y joga’ e parece que essa foi a frase que o Prior falou, ‘joga y joga’, mas parece que foi o Neymar que falou. Ai ele disse que Neymar apoiou Prior e ele ficou com 2 milhões de seguidores em um dia. Aí eu fiquei pensando: se Neymar apoiar ele, aí eu me lasquei. Aí o que eu vou fazer: eu vou chamar a Bruna Marquezine, porque Manu [Gavassi] foi mais longe”, falou.