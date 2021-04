BBB 21: Juliette desabafa com João Luiz: “Toda hora eu abro mão do que eu quero”

Na manhã deste sábado (03), Juliette conversou com João Luiz sobre a situação com Thais no BBB 21. Depois que foram escolhidas para o Vip por Viih Tube, que venceu a prova do líder, as duas “se estranharam” sobre quem deveria dormir no quarto especial com a youtuber.

Assim que o professor de geografia chegou para tomar o seu café, Juliette o questionou sobre a situação com a dentista. “Thaís ficou chateada ontem porque eu fui lá?”. João Luiz disse não saber de nada sobre a situação.









“Ela não falou nada comigo não, mas conversa com ela depois”, sugeriu ele. Juliette então desabafou: “Ah não véio, eu queria ir, estou, sabe João, eu preciso fazer carinho em mim também, eu sou forte e às vezes as pessoas pensem que eu não preciso de carinho, eu precisava muito de um conforto por ter passado muitas horas na Prova”.

João para Juliette: vamos lá na academia.

Juliette: para arquitetar nossos planos.

Joao: porque agora eu sou jogador.

Juliette: quando vê, está nós dois chorando. Kkkkkkkk #BBB21 — India (@Ind1aFahy)

April 3, 2021





Novamente João aconselha Juliette a procurar Thais para conversar sobre o fato dela estar chateada ou não sobre o que aconteceu entre as duas ontem, mas a advogada resiste: “Toda hora eu abro mão do que eu quero”, disse ela, chateada.

Ontem, depois de mais de 14 horas de prova de resistêncica, Viih Tube venceu a disputa contra Arthur e ficou com a liderança. Ela escolheu Camilla, João, Juliette e Thais para dividir o quarto Vip com ela no Big Brother Brasil.