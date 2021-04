BBB 21: Juliette diz que está decepcionada com Gilberto; “Esperava mais dele em relação a mim” | Big Brother Brasil

Juliette chamou Gilberto para conversar na madrugada desta terça-feira (27) no Big Brother Brasil. A advogada ficou chateada com algumas atitudes do economista, uma delas foi durante a dinâmica ao vivo do programa de segunda-feira, quando os brother’s tiveram que citar uma qualidade de outro participante que gostaria de ter.

“Amigo, eu vou lhe ser muito sincera. Hoje, eu realmente esperava mais em relação a mim. Porque na minha cabeça, a gente já viveu tantas coisas grandiosas aqui. […] Você já falou muita coisa legal de mim e em um momento de reta final, eu me frustrei“, desabafou. E completou: “Eu me senti bem sozinha nessa reta final e eu esperava algo, um carinho mesmo, uma gratidão. Eu sempre faço questão de ressaltar nossa relação, nossa história e meu respeito por sua trajetória. Fico feliz que você esteja tão bem hoje. Eu fiquei com a sensação de ‘caramba, vei’. Óbvio que até eu queria calma do Fiuk, mas eu achei que as coisas foram bem… menores. Eu fiquei com ciuminho.”

Juliette ainda revela que fiocu bem triste quando Gil ganhou a liderança e não mostrou as fotos da família para ela logo de cara: “Outra coisa que realmente me machucou muito. […] Quando você foi mostrar as fotos do líder, você mostrou a todo mundo e não me mostrou. Você mostrou primeiro a Pocah, depois a Camilla e depois pra mim. E eu tava primeiro na sua frente“.