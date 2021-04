BBB 21: Juliette é a nova líder do reality show e está garantida no “top 4” | Big Brother Brasil

Em prova de sorte, Juliette finalmente consegue a liderança do Big Brother Brasil. A sister será a última a conquistar a coroa no programa, que está na reta final. A advogada teve que indicar um participante para a berlinda, e indicou Pocah, que salvou Fiuk do paredão. Gil, a cantora e Camila disputam a permanência na casa do BBB 21.

A prova que deu a liderança para a advogada foi de sorte. Na dinâmica os participantes tinham que escolher um número no painel, automaticamente aparecia uma mensagem no celular, que dizia se a pessoa estava eliminada ou seguia no jogo.

Pocah foi a primeira eliminada, depois foi Gil. Além da liderança, na reta final, permaneceram no jogo: Juliette, Fiuk e Camilla de Lucas. E a advogada conquistou a liderança, além de também receber um Galaxy Z Fold2 e um Galaxy Z Flip, além de R$ 10 mil.