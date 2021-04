BBB 21: [Juliette fala sobre si mesma e faz paralelo com início do BBB 21: “Inicialmente, a pessoa não gosta de mim”] | Big Brother Brasil

Faltando menos de vinte dias para o término do Big Brother Brasil 21, restam apenas nove participantes na casa. Uma delas é Juliette, considerada uma das favoritas do público para levar o prêmio de R$ 1,5 milhão. Ela alcançou 21 milhões de seguidores no Instagram durante essa semana.









Em conversa com Gilberto, Camilla e João Luiz no Quarto Cordel, a maquiadora rememora o discurso do apresentador de Tiago Leifert na eliminação de Kerline, a primeira a sair do BBB 21: “‘Você não vai ter essa chance’, mais isso, a chance de provar quem você é. Então eu tive. Mas antes de eu entrar aqui me perguntaram qual era meu maior medo e era esse, sair na primeira semana”.

No início do programa, seis participantes foram colocados na “Casa dos Imunes”. Juliette e Arthur eram dois deles. Ela disse que esperava que ambos fossem os primeiros a serem eliminados daquele grupo: “Dos seis, quando a gente entrou lá, na minha cabeça, os primeiros a saírem eram eu e ele. Ele por ser tímido e ter perfil heterotop, eu por ser tagarela e ter perfil comum”.

A paraibana fez uma avaliação sobre si mesma: “Inicialmente, você não gosta de mim. Eu já sei que é assim, na minha vida é assim, depois que me conhece é que gosta. Então, se eu não tivesse o tempo para o povo gostar, eu sairia rápido. Fiquei com medo, entendeu?”.

O BBB 21 entra na 12ª semana. Nesta quinta-feira, acontecerá a prova do líder, que pode determinar os novos rumos da casa. Dos nove ainda restantes, três ainda não receberam o colar amarelo: Camilla, Juliette e Pocah.