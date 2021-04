BBB 21: Juliette Freire alcança 18 milhões de seguidores no Instagram e está perto de atingir novo recorde | Big Brother Brasil

Considerada a favorita dos telespectadores para vencer o BBB 21, Juliette Freire não para de fazer história. Nesta sexta-feira (02), a advogada e maquiadora alcançou a impressionante marca de 18 milhões de seguidores no Instagram.

Segundo informações do UOL, a paraibana é a participante do Big Brother Brasil que mais ganhou seguidores no período de confinamento. A morena, no entanto, ainda pode atingir novos recordes, visto que ainda falta pouco mais de um mês para o fim desta edição do reality show.

A sister, que entrou no programa com aproximadamente três mil followers, está perto de alcançar Viih Tube, que atualmente soma 18,5 milhões de seguidores. A loira, entretanto, já tinha mais de 16 milhões quando foi confinada na casa mais vigiada do Brasil.

BBB 21: Juliette Freire iguala recorde de Billie Eilish no Instagram

Juliette Freire também é um fenômeno em engajamento. Recentemente, a advogada atingiu a marca de um milhão de curtidas em apenas seis minutos e igualou o recorde da cantora estadunidense Billie Eilish no Instagram.