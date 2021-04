BBB 21: Juliette Freire ultrapassa Viih Tube no Instagram e se torna a participante mais seguida desta edição do programa | Big Brother Brasil

Não existe mais nenhuma dúvida de que Juliette Freire, participante do BBB 21, é a nova queridinha do Brasil. Fenômeno absoluto, a advogada e maquiadora já acumula 18,7 milhões de seguidores no Instagram.

Na madrugada desta segunda-feira (05), a paraibana ultrapassou Viih Tube e se tornou a confinada mais seguida desta edição do reality show. No momento, a morena tem 200 mil seguidores a mais do que a youtuber.

Vale lembrar que a loira entrou no Big Brother Brasil com 16,2 milhões followers, de acordo com a Folha de S. Paulo. Juliette, por outro lado, tinha pouco mais de três mil seguidores na rede social.

BBB 21: Juliette Freire também é sucesso no Twitter

No Twitter, Juliette também é um fenômeno. A sister, que soma quase dois milhões de seguidores na rede social, possui um engajamento acima da média, e chega a ter mais de três mil replies em alguns tuítes.