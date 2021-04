BBB 21: [Juliette mostra competitividade no BBB 21 em conversa com Camilla: “Não ganhar seria uma frustração”] | Big Brother Brasil

Faltando oito dias para o fim do Big Brother Brasil 21, os participantes já começam a pensar na final. Estão no paredão Arthur, Camilla de Lucas e Pocah. Um dos três será eliminado na noite da próxima terça-feira (27). A influenciadora digital esteve em uma conversa com Juliette na área externa da casa. A maquiadora falou já projetando uma final.









Camilla, que está emparedada pela primeira vez, disse como está se sentindo no momento: “Juro a você, eu quero muito ficar aqui. Se eu não ganhar, quero estar presente. E viver tudo que esse Big, já que eu não vivi outras coisas, eu quero viver todas as cenas e momentos do Big Brother. Isso aí é o que eu estou querendo”.

O paredão, para a influenciadora digital, é encarado da seguinte forma: “Estou muito tranquila com paredão, sei que vou ficar sensível, porque estou sensível e sou sensível”. Ela foi indicada pelo líder Gilberto, e contragolpeou em Pocah. Arthur foi o participante mais votado pela casa.

Na sequência, Juliette respondeu: “A minha reação de choro é uma porcentagem bem pequena de preocupação com o jogo. Meu maior propósito é ganhar. Não ganhar seria uma frustração bem considerável. Mas as outras coisas, como a gratidão por estar aqui, compensam, sabe? Fazem um carinho, se eu não ganhar”.

De acordo com a enquete feita aqui no Bolavip Brasil, a votação está bastante acirrada. Não há uma diferença nas intenções de voto dos três participantes. Lembrando que o BBB 21 se encerra na terça-feira, 4 de maio.