BBB 21: Juliette perde nova prova do líder e internautas não perdoam: ‘Segue invicta sem vencer’ | Big Brother Brasil

Favorita do público para ganhar o BBB 21, Juliette é considerada a nova ‘namoradinha’ do Brasil. A advogada já tem uma legião de fãs apaixonados, mas também atrai a antipatia de muitos telespectadores do reality show.

Na noite da última quinta-feira (22), a paraibana chegou perto de conquistar sua primeira liderança no Big Brother Brasil. A morena, no entanto, foi superada por Pocah e viralizou nas redes sociais.

No Twitter, os internautas brincaram com o fato de Juliette nunca ter vencido uma prova do líder ou do anjo. Até o momento, a maquiadora levou a melhor somente em um Bate e Volta – nas demais dinâmicas, a sister não deu sorte.

“Juliette não ganha prova nem no par ou ímpar. Lembra até o Babu da edição passada“, brincou um usuário da rede social. “Imagina Juliette e Babu fazendo uma prova juntos?“, publicou outro.

BBB 21: veja a repercussão da derrota de Juliette na prova do líder

ON FIRE �� Desempenho de Juliette nas provas: Coroa prova do líder:

��13 participações

��0 vitórias (0/13)

��1 vices (1/13) Prova do Anjo:

��6 participações

��0 vitórias (0/5)

��1 vices (1/5) ��Bate volta:

��2 participações 1 vitória (1/2) �� Nota Sofascore -2.35 — dudoca e mi mamães de gato! (@amnesialouist)

April 23, 2021