BBB 21: Juliette revela que tem três opções de voto antes da formação do décimo segundo paredão do programa: ‘Para me proteger’ | Big Brother Brasil

A festa Cor&Ton, patrocinada pela pela Niely, agitou a casa do BBB 21 na madrugada de sexta-feira para sábado (14). Na ocasião, os confinados aproveitaram para falar de jogo, já de olho na formação do paredão deste domingo (18).

Em conversa com Viih Tube e João Luiz, Juliette revelou que tem três opções de voto no momento: Arthur, Caio e Pocah. A paraibana, no entanto, contou que também pode alterar a escolha de última hora.

A advogada e maquiadora explicou que iria no instrutor de crossift, no fazendeiro ou na cantora apenas para se defender. Mas a morena disse que, dependendo da dinâmica da semana no Big Brother Brasil, mudaria o voto para proteger o professor de geografia e Camilla de Lucas.

“Arthur, Caio e Pocah (opções de voto). Dependendo do jogo, vai um dos três. Aí se for pra proteger um de vocês, eu mudo. Mas eu escolho um dos três se for para me proteger, só por isso“, declarou ela.

BBB 21: João Luiz e Camilla de Lucas nunca enfrentaram um paredão verdadeiro

Vale lembrar que a carioca Camilla de Lucas nunca foi ao paredão no BBB 21. João Luiz, por outro lado, participou da berlinda fake, que teve a atriz Carla Diaz como a falsa eliminada no reality show.