BBB 21: Juliette surpreende ao revelar com quais participantes do programa se envolveria amorosamente: ‘Os mais bonitos’ | Big Brother Brasil

Última líder do BBB 21, Juliette conversou bastante com Camilla de Lucas na madrugada de terça para quarta-feira (28). Na ocasião, um dos temas que vieram à tona foi sobre a beleza dos participantes desta edição do Big Brother Brasil.

Curiosa, a influenciadora digital perguntou se a advogada ficaria com alguém da casa mais vigiada do Brasil. A paraibana não hesitou e citou os nomes de Rodolffo, nono eliminado do programa, e Fiuk.

“Você na hora de pipocar coloca um monte de nomes. Está gravado. Você já falou que é o Fiuk”, declarou Camilla, de acordo com informações do Gshow.

BBB 21: Juliette aponta Arcrebiano como o mais bonito desta edição do Big Brother Brasil

A favorita ao prêmio de R$ 1,5 milhão, então, se explicou e afirmou que o cantor sertanejo acabou virando seu ‘brother’. A morena ainda elegeu Arcrebiano como o participante mais bonito do BBB 21.

“Falei desde o início que o Bil (Arcrebiano)… Bil era esteticamente o mais bonito. Fiuk, Rodolffo e Arthur. Os mais bonitos”, concluiu Juliette.