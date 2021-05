BBB 21: Lucas Penteado declara torcida para Juliette | Big Brother Brasil

O ex-BBB Lucas Penteado, em participação para o programa “Plantão BBB”, da TV Globo, relembrou a sua curta passagem no programa e revelou para quem vai a sua torcida. O Big Brother Brasil irá acabar na terça-feira (4), e contará com uma megaprodução, como de costume, para revelar o grande vencedor do prêmio.

Lucas pediu para sair do BBB 21, o brother se envolveu em muitas discussões e sofreu perseguição na casa, após não aguentar a pressão, quis deixar o programa. “Ter ido falar com todo mundo… Foi muito cedo para falar de pautas tão importantes e necessárias na minha opinião. Coloquei tudo para fora muito cedo. Se fosse me arrepender de alguma coisa, seria isso. Caso contrário, gostei muito da minha trajetória”.

Apesar de ter trocado beijos com Gilberto, Lucas revelou que a sua torcida vai para Juliette, de quem se aproximou logo na primeira semana. A advogada também é a favorita do público para vencer o programa.