BBB 21: Madrugada tem choro de Camilla, Arthur com medo e Juliette decepcionada com Gil

O clima esquentou durante o jogo da discórdia nesta segunda-feira (27). Mesmo com uma dinâmica ‘mais leve’, onde os brothers descobriram estatísticas do queridômetro e apontaram qualidades dos colegas de confinamento, a madrugada foi marcada por choro e discussões. Confira o resumo:

Durante o jogo, Juliette não gostou da fala de Gilberto e chorando, aproveitou para expor algumas frustrações que teve com o pernambucano nos últimos dias. Na dinâmica, Tiago Leifert pediu que os participantes citassem as qualidades que gostariam de “roubar” dos colegas. Gil disse que gostaria de “roubar” a calma de Fiuk, mas a pernambucana não ficou feliz com a escolha.

“Amigo, eu vou lhe ser muito sincera. Hoje, eu realmente esperava mais em relação a mim. Porque na minha cabeça, a gente já viveu tantas coisas grandiosas aqui. Você já falou muita coisa legal de mim e em um momento de reta final, eu me frustrei”, disse ela.

Já Camilla, chorou ao desabafar sobre um papo que teve com Tiago Leifert durante o programa ao vivo. Após a dinâmica, ela chorou novamente por apresentador não ter entendido seu posicionamento em relação à desavença entre Sarah e Rodolffo, citada por ela durante a dinâmica, e a interpretou mal.

Ainda depois do jogo da discórdia, os brothers se reuniram na sala, fizeram discursos e se emocionaram. “Vocês me acolheram, me ajudaram muito a ter coragem de ser quem eu sou, eu tive muito medo, por conta de tudo”, disse Gilberto.