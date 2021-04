BBB 21: Nesta sexta-feira (23), Juliette levou duas broncas da produção | Big Brother Brasil

Após quase conseguir a liderança, Juliette levou broncas da produção do Big Brother Brasil 2021 desta sexta-feira. O dia não começou bem para a advogada que “luta” para não ir a mais um paredão; programa está em sua reta final e se livrar da berlinda nesta altura do reality, já é uma vitória.

Nesta sexta-feira (23), a paraibana Juliette levou duas broncas da produção do programa liderada por Boninho, por dois motivos. Primeiro, a sister encontrou uma capa de chuva perdida no jardim e resolveu vestir a peça para pregar uma peça nos outros brothers.

Imediatamente, a grave voz do Big Fone anunciou:”Atenção, Juliette”.A advogada, então, levou a capa até a dispensa

Fiuk, Gilberto e Viih Tube são os emparedados. (Foto: Reprodução Tv Globo)



Em seguida, a Juliette decidiu fazer a sobrancelha de Fiuk com uma pinça. Novamente, a produção do BBB 21 interviu com um aviso mais rígido.

Fiuk, por sua vez, não gostou nem um pouco da bronca e alegou que que a maquiadora já havia realizado o processo uma vez sem nenhum tipo de interferência.Pelo visto, Juliette precisa ficar atenta com as regras da produção, hein?