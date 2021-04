BBB 21: No Raio-X desta quinta-feira (8), Fiuk lamenta: “Não sou pódio de ninguém”; confira declarações dos brothers

Um dos assuntos mais comentados no Raio-X do BBB 21 desta quinta-feira (8) foi a Festa da Líder Viih Tube, que aconteceu durante a madrugada. Porém alguns brothers também se mostraram preocupados com o jogo.

Confira o que se passa na cabeça dos brothers e sisters do Big Brother Brasil:

Gilberto: “Energia lá em cima, aproveitando, vivendo. Isso que importa. Prova do Líder hoje, vou dar meu gás, meu sangue. A música do Paulo (Ricardo) me tocou muito. Era meu sonho estar no top 10”.









Juliette: “Que festa maravilhosa! Lembrei muito que estou no top 10. Foi lindo, lindo. Fico igual besta com vontade de chorar com qualquer coisa. Estou muito feliz e grata”.

Camilla de Lucas: “Preciso ganhar esse Líder, é um dos momento mais importantes aqui, fazendo com que garanta mais uns dias aqui. Se eu não for Líder, torçam para que não vá ao Paredão porque agora vai ficar babado”.

Fiuk: “Ontem foi muito especial mas me deu uma sensação, top 10 e tal, negócio de não ser o pódio de ninguém. Sempre que pensava isso me sentia muito grato pelo Gil. Algumas pessoas têm carinho por mim, mas sei que não sou pódio de ninguém, penso que não seja prioridade”.

Viih Tube: “Ontem foi a minha festa, foi mais perfeito do que eu imaginava. Já dei muita festa na vida, mas foi a melhor festa. Foi muito especial, foi a minha festa de 20 anos. Estava perfeita, mais do que eu esperava”.

Thaís: “Já começo a pensar e a sofrer quando tiverem que sair duas pessoas. Dá uma ansiedade muito grande mesmo. Bem, reta final agora, quatro semaninhas aí. Meu Deus, menos de um mês. Que loucura”.

João Luiz: “Hoje tem Prova do Líder, primeira no top 10. Como faltam 26 dias, a dinâmica vai começar a dar uma apertada. Podemos ser surpreendidos todos os dias, mas estou preparado pra tudo”.

Caio: “Hoje Prova do Líder, estou precisando ganhar isso. Se der errado, talvez esteja no Paredão de novo, devido a dinâmica do jogo, da casa. Faz parte do game e vamos tentar escapar de tudo que é jeito. Se não, recorro a vocês pra tentar me ajudar”.

Pocah: “Festa maravilhosa, perfeita, aproveitei muito até o final. Hoje tem Prova do Líder. Acho que tem, não estou nem criando expectativa. Vou dar tudo de mim. Um beijo para todo mundo”.

Arthur: “Faltam 26 dias para o final do programa. Estou extremamente feliz, contente com o que venho fazendo. Agradeço a todos vocês que estiveram ao meu lado até esse momento. Chegar até aqui não é fácil, quero ir muito além, até onde for possível, e só consigo com a ajuda de vocês”.