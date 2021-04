BBB 21: Noivo de Pocah fará BO sobre ataques racistas contra a filha de 5 anos da cantora | Big Brother Brasil

Pocah e Juliette brigaram após a formação do 12º paredão paredão do Big Brother Brasil, e desde então a filha da cantora está recebendo ataques racistas em seu perfil nas redes sociais. O noivo, Renan Souza, da funkeira está tomando todas as providências.

Renan irá à DRCI (Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática) no Rio de Janeiro para fazer um Boletim de Ocorrência contra crime cibernético e de injúria racial. Em post nas redes sociais, o noivo disse que já identificou alguns usuários que fizeram as ofensas.

Vocês que foram no perfil da vitória falar merda para uma CRIANÇA, Joga o chip fora, já achei 4 de vocês. João Pessoa, Florianópolis e 2 do rio. Jaja tem uma surpresinha ������♂️ — Ronan Souza (@euronansouza)

O perfil de Pocah se manifestou e tirou print de alguns comentários racistas. A equipe de Juliette se manifestou em apoio a filha da cantora e ressaltou que muitos estavam criando perfils falsos para fazer as ofensas.