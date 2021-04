Camilla de Lucas, Gilberto e Pocah estão no novo paredão do BBB 21. A prévia das enquetes formuladas pelos maiores portais de comunicação, como o UOL, indicam que a funkeira lidera as intenções do público para deixar o reality show.

A enquete do UOL apontava, às 8h desta quarta-feira (28), Pocah com 66,16% dos votos. Em segundo lugar estava Camilla, com 28,67% da preferência do público. Por fim, Gilberto contava com 5,17%. A enquete do Bolavip Brasil continua aberta, vote e opine:

(Caso não consiga visualizar a enquete, clique aqui para votar)

Na noite de ontem, Arthur acabou sendo o 14º eliminado do Big Brother Brasil. Ele obteve 61,34% dos votos válidos, contrariando a enquete do Bolavip Brasil, que indicava a saída de Camilla. A influencer teve 30,77%. Pocah ficou com 7,89% do total.

Os participantes da casa ficaram surpresos, inclusive Camilla, que tinha certeza que seria a eliminada da vez. O instrutor de crossfit recebeu a notícia com serenidade, e fez um discurso emocionado antes de deixar a casa.

Após a saída de Arthur, os brothers restantes fizeram mais uma prova do líder, na qual Juliette quebrou sua sina azarada e se tornou a última líder da temporada. Ela indicou Pocah para o paredão, e a funkeira pode salvar uma pessoa — ela escolheu Fiuk. Gilberto e Camilla sobraram, e ficaram no paredão.