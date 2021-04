BBB 21: Nova parcial mostra quem está na frente para ser o eliminado desta noite no reality show | Big Brother Brasil

Na noite desta quinta-feira (22), o público irá votar em mais um paredão para eliminar um brother da casa do Big Borther Brasil. A disputa está entre Arthur, João e Pocah. A cantora chegou na berinda após ser indicada pelo líder Gilberto, o instrutor de crossfit e o professor foram os dois confinados mais votados pela casa.

Nas parciais que rolam antes do BBB 21, quem está na frente para deixar a casa é João, o brother segue com 58, 27% dos votos. Pocah é a segunda mais votada com 26,97% e Arthur com 14, 55%.

Arthur, João e Pocah disputam mais um paredão no BBB. (Foto: Reprodução TV)



Vale lembrar que após a eliminação anunciada pelo apresentador Tiago Leifert, haverá uma prova do líder e mais um paredão será formado e eliminará mais um brother no domingo, fechando a “supersemana” do Big Brother Brasil.

Se você não conseguir visualizar a enquete, clique aqui.