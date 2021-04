BBB 21: O que esperar de “A Vida Depois do Tombo”, nova série do Globoplay que retrata a vida de Karol Conká após a sua passagem pelo BBB 21 | Big Brother Brasil

Após a polêmica passagem pelo Big Brother Brasil, e ser eliminada com o alto índice de rejeição mais de 99%, Karol Conká irá estrelar uma série documental no Globoplay chamada “A Vida Depois do Tombo”, que estreia no dia 29 de abril. O documentário mostrará a vida da cantora após o reality show.

A série contará com retratos da infância da rapper de Curitiba, com o pai alcoólatra e o sonho de se tornar cantora. Amigos e familiares da cantora irão aparecer no documentário com os depoimentos que gravaram. A série foi gravada logo após a eliminação no BBB 21. Então Karol teve que continuar convivendo com câmeras ao seu redor durante 25 dias em sua rotina.

Em entrevista para o UOL, Patrícia Cupello, diretora da série, falou sobre a importância de filmar Karol de perto: “Era muito importante a gente chegar já gravando e pegar essa mulher quando acordava, no almoço com a família, ouvir os diálogos, porque quando você está ali com uma câmera mais escondida, é igual no ‘Big Brother’, você esquece que está sendo gravada. Como ela reagiria a tanto ódio?”.