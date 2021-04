BBB 21: Overdose de BBB! Após o término da edição de 2021, canal Viva irá reprisar o BBB 1 | Big Brasil Brasil

O Big Brother Brasil de 2021 está em sua reta final, o programa acaba na terça-feira (4). Mas os fãs do reality show não vão sentir falta de dar aquela espiadinha, isso porque o canal VIVA, que faz parte do Grupo Globo, irá reprisar o BBB 1, que foi ao ar em 2002, entre janeiro e abril. O programa será exibido integralmente como foi no ano de sua estreia.

No dia 11 de maio, o BBB 1 já terá o seu primeiro episódio exibido no canal VIVA e seguirá sendo transmitido diariamente. A emissora está apostando no sucesso do BBB 21 e de outras edições do programa para o público mais novo, que não se recorde ou não tenha visto como foi o Big Brother 1.

Participantes da primeira edição do Big Brother Brasil. (Foto: TV Globo)



O BBB 21 é considerado a edição com mais episódios de todos os programas do reality. Ficando no ar por muito mais tempo do que o normal, o Big dos Bigs, como foi chamado, teve 100 episódios.

