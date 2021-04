BBB 21: Perfis de brother’s e ex-participantes pedem #ForaArthur no paredão | Big Brother Brasil

Mais um paredão foi formado no Big Brother Brasil, Arthur foi para a berlinda após ser o mais votada da casa, Camilla de Lucas pela indicação do líder Gilberto e Pocah foi puxada no contra-golpe da influencer. Os três disputam a permanência na casa e contam com as torcidas de fãs e outros participantes do programa nesta edição.

Alguns perfis de brother’s ainda não se manifestaram, é o caso de Arcrebiano, Carla Diaz, Karol Conká, Lucas Penteado, Lumena, Nego Di, Sarah, Rodolffo, Thaís e Viih Tube. Dos participantes que estão na casa, o perfil de Giberto não se posicionou, Arthur obviamente pede a saída de Camila, o perfil de Pocah, contrariando a sister no programa pede #ForaArthur ao invés de Camila. Já os perfis de Fiuk, Juliette e Camila também pedem a saída do instrutor de crossfit.

Passando por cima do jogo interno e ouvindo somente a nossa torcida que é para e por quem trabalhamos, mudamos nosso posicionamento

A partir desse momento, orientamos que os votos sejam dados #ForaArthur Esse posicionamento é definitivo, e agora é foco total! pic.twitter.com/gzxGvqAd9p — POCAH �� (@Pocah)

April 26, 2021

Ds brother’s que já deixaram a casa, Caio e Projota se posicionaram contra Camila, já João Luiz, claro pede para a sua amiga ficar na casa e quer ver #ForaArthur no paredão que acontece nesta terça-feira.