BBB 21: Pocah é a nova líder do reality show | Big Brother Brasil

Após mais uma eliminação do Big Brother Brasil, os brother’s passaram por uma prova do líder, e em um jogo de tabuleiro feito pela empresa Above, o participante que chegasse primeiro no fim do caminho montado no quintal da casa ganhava. A reta final da prova ficou entre Pocah e Juliette, e a cantora levou a melhor, conquistando a coroa e mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil.

Pocah disputava a permanência na casa no paredão que eliminou João, minutos antes da prova do líder acontecer. Ela foi a segunda mais votada pelo público, e da berlinda foi para a liderança.

João foi o décimo segundo eliminado do Big Brother Brasil nesta quinta-feira (22). O professor foi o escolhido para deixar a casa com 58,86% dos votos.