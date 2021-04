BBB 21: Prévia indica que João Luiz será eliminado no paredão de quinta-feira | BBB 21

A Super-Semana do BBB 21 já começou, e um novo paredão já está formado. De acordo com as prévias das enquetes da maioria dos sites, João Luiz será o próximo a deixar o reality show da Globo, na berlinda que se encerrará na quinta-feira (22).

Uma das referências de enquete do programa, o placar do UOL indica que o professor de geografia tem 58,87% dos votos. Em seguida vem Pocah, com 26,59%. Em terceiro lugar está Arthur, com 14,54% da preferência do público.

Ontem (20), Caio deixou o programa e logo em seguida houve uma Prova do Líder. Cada um dos participantes teve direito a arremessar cinco bolas no jogo proposto por um patrocinador. O objetivo era acertar três buracos com temas diferentes. Gilberto venceu.









Em seguida, ele precisou indicar, logo de cara, quem era seu escolhido para o novo paredão. O economista optou por mandar Pocah, em detrimento de Viih Tube, que o havia indicado duas vezes para a berlinda — o que causou alvoroço nas redes sociais.

O paredão foi completo com os votos do confessionário. Arthur e João Luiz foram, respectivamente, o primeiro e o segundo mais votados. A decisão desse paredão será anunciada amanhã, quando haverá outra prova do líder e outra formação de paredão.