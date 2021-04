BBB 21: Primeiro paredão de Viih Tube está próximo? Confira os cenários para mais uma formação de paredão nesta quinta-feira | Big Brother Brasil

Após uma “superterça” no Big Borther Brasil, onde teve a eliminação de Caio, prova do líder e mais uma formação do paredão, a quinta-feira (22) dos confinados também terá a dinâmica da emoção tripla. Os brother’s ainda não sabem, mas também terão que disputar a liderança e indicar os colegas para o paredão no programa desta noite.

E a vez de Viih Tube ir para a berlinda pode ester bem próxima. Há diversos cenários que podem acontecer para a youtuber finalmente disputar um paredão. Começando pelos emparedados, caso Arthur se salve, ele poderá indicar Vitória ao paredão se for o líder. No confessionário, o brother têm algumas opções já que a maioria já votou nele.

Arthur, João e Pocah disputam o paredão desta noite. (Foto: Reprodução TV Globo)



Se João se salvar e vencer a prova do líder, Viih Tube só seria votada no confessionário, e poderia receber votos de Gilberto, Fiuk. A youtuber é amiga do professor e por isso ele não indicaria a jovem direto.

Já Pocah, se conseguir se salvar do paredão poderá voltar a ser alvo de votos caso não ganhe a liderança, principalmente se Arthur for o eliminado, se vencer a prova do líder, poderá indicar Viih Tube ou Gilberto ao paredão.









Dos demais brother’s, Viih Tube só irá direto ao paredão se Gil ou Fiuk vencerem a prova do líder desta quinta-feira. Juliette, Camila e João, se ficar na casa ,não votam na youtuber por causa de sua amizade.