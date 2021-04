BBB 21: Próxima formação do paredão deve esquentar a casa; entenda a dinâmica | Big Brother Brasil

Os ânimos do Big Brother Brasil deverá esquentar no próximo domingo. Por conta da dinâmica maluca até a eliminação de terça-feira, os confinados não terão onde escapar e vão começar a votar nas pessoas mais próximas que tem dentro da casa. Das nove pessoas que chegaram até aqui na casa do reality show, apenas quatro estarão livres para serem votadas.

Isso porque a líder Viih Tube terá que indicar duas pessoas para o paredão, sendo que o anjo é autoimune. As duas pessoas que ela colocar automaticamente na berlinda não poderão ser votadas pela casa.









A ideia do Boninho, diretor do programa, é agitar a reta final do BBB 21, deixando os confinados sem muitas opções para “pipocar” e votar em pessoas próximas na casa, causando intrigas e “fogo no parquinho”.

Formação do paredão vai agitar a casa no domingo. (Foto: Reprodução TV)



Como será a formação do paredão neste domingo:

– Anjo autoimune neste sábado, e mostro para três pessoas

– Líder indica duas pessoas ao paredão, uma escolha livre e outra entre os três castigados do monstro

– Cada brother deverá votar em duas pessoas diferentes no confessionário

– Na prova bate e volta, os dois mais votados pela casa disputam entre si. O que perder, disputa o paredão triplo com os dois indicados do líder