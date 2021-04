BBB 21: Quando sair do programa, Fiuk será convidado para fazer filme de obra de Nelson Rodrigues | Big Brother Brasil

O cineasta Neville de Almeida revelou em entrevista à coluna de Ancelmo Gois no jornal O Globo que quer convidar o Fiuk para encerrar a sua trilogia sobre Nelson Rodrigues. Ele pretende fazer o convite para o cantor e ator assim que ele encerrar a sua participação no Big Brother Brasil.

Neville de Almeida já até sabe qual papel dará para o brother se ele aceitar participar do filme, o personagem Osvaldinho, que é um playboy canalha “Anti-Nelson Rodrigues. “Fiquei observando o Fiuk no ‘BBB’ e acho ele a cara do Osvaldinho. Estou esperando o ator sair do programa para entregar o roteiro. Com esse espetáculo, encerro a trilogia de Nelson Rodrigues”, contou o cineasta.

Fiuk vem se destacando nessa reta final de Big Brother Brasil. Sempre autêntico, o cantor e ator faz questão de frisar que o programa mudou a sua vida, e que dentro dele conseguiu ser ele mesmo, e esta muito feliz por isso: “Eu sempre tive medo de ser eu mesmo. Eu sempre fui um cara que me escondi a vida inteira e aqui dentro vocês conheceram uma versão de mim que nem a minha família conheceu. E gratidão por participar disso tudo porque hoje eu sou muito mais feliz do que quando eu entrei, velho. Muito mais feliz.“