BBB 21: Quatro dos cinco perfils dos brother’s pedem #ForaPocah; sister lidera parcial para deixar a casa | Big Brother Brasil

Na noite de terça-feira, mais um paredão foi formado no Big Brother Brasil. Após Juliette vencer a prova do líder, indicou Pocah ao paredão. Como só tem cinco brother’s na casa, e a advogada está imune pela liderança, a cantora tinha que salvar algum brother da berlinda, e slavou Fiuk. Com isso, o 16º paredão foi formado entre Camilla de Lucas, Gilberto e Pocah.

As torcidas para os brother’s que estão no paredão já começaram, e todas as páginas, exceto a de Pocah já revelaram a sua torcida e pedem que a cantora seja a eliminada do paredão que acontece nesta quinta-feira (29). Gil, Fiuk, Camila e Juliette já postaram o #ForaPocah.

Pocah não tem mais nenhum aliado na casa, já que Arthur foi eliminado na última terça-feira, no paredão que tinha a cantora e Camila disputando a permanência na casa. De acordo com as parciais das enquetes, a cantora deverá ser a próxima eliminada, já que soma 66,16% dos votos.

A emoção é grande por aqui, mas temos um paredão acontecendo. A essa altura, todos lá dentro têm afetos, mas precisamos seguir a indicação de Juliette e dar uma resposta nessa liderança. Por isso, nos posicionamos #ForaPocah. — Juliette Freire �� (@FreireJuliette)

Gilberto está no paredão! Ele é o maior aliado do Fiuk, e retribuindo todo o apoio que o Gil deu ao Fiuk, nós do #TeamFiuk somos #ForaPocah VAMOS SALVAR O GILZINHO — FIUK �� (@Fiuk)

