BBB 21: que horas começa o BBB hoje, quinta-feira, dia de prova do líder? Veja! | Big Brother Brasil

O BBB 21 se aproxima da reta final, com nove participantes ainda na briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, oferecido ao campeão do programa. E, nesta quinta-feira (15), o Brasil deve conhecer o primeiro integrante no top 8 do reality show.

A prova do líder acontece na noite de hoje, em dinâmica ainda não revelada. O vencedor conquista a imunidade e garante uma vaga entre os oito melhores colocados nesta edição do Big Brother Brasil.

Se você não conseguir visualizar a enquete, clique aqui.

O teste desta quinta pode ser de habilidade, sorte ou resistência, como é de praxe. O apresentador Tiago Leifert deve explicar todos os detalhes durante a edição do programa, que já tem horário definido.

Que horas começa o BBB 21 hoje, quinta-feira (15), dia de prova do líder?

De acordo com o site oficial da Rede Globo, o BBB 21 começa às 22h45 (de Brasília) nesta quinta-feira (15), após a exibição da novela Império. A edição deve durar menos de uma hora, uma vez que a série The Good Doctor está prevista para ser transmitida a partir das 23h40 (também no horário de Brasília).