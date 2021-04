BBB 21: quem merece ser o grande campeão da atual edição do reality show? Vote na enquete! | Big Brother Brasil

O BBB 21 está previsto para acabar em 4 de maio, com três finalistas na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Juliette é apontada como a franca favorita para ser campeã do reality show, mas sempre existe a possibilidade de uma reviravolta.

De acordo com enquete parcial do UOL, a advogada e maquiadora tem 51,46% da preferência dos telespectadores do Big Brother Brasil. A paraibana é seguida por Gilberto, com 18,33% dos votos.

Nas últimas semanas, Arthur também conquistou muitos fãs. A arrancada do instrutor de crossfit é notável – o capixaba agora aparece como o terceiro participante favorito do público, com uma porcentagem de 17,95%.

BBB 21: vote na enquete em quem você quer que vença o BBB 21

O Bolavip Brasil preparou uma enquete para saber quem você, leitor, quer que seja o vencedor do BBB 21. Vote na enquete abaixo!

Se você não conseguir visualizar a enquete, clique aqui.