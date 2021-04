BBB 21: quem vai sair do BBB? Enquete aponta Rodolffo como o eliminado da semana no reality show | Big Brother Brasil

Caio, Gilberto e Rodolffo caíram no décimo paredão do BBB 21, após uma formação repleta de surpresas. O doutorando em economia foi indicado pela líder Viih Tube, enquanto o cantor sertanejo e o fazendeiro foram à berlinda por votos no confessionário e na votação aberta, respectivamente.

Para ver todos os detalhes sobre como foi formado o décimo paredão do reality show, clique aqui.

Segundo enquete parcial do UOL, Rodolffo deve ser o eliminado da semana no Big Brother Brasil. O ex-marido de Rafa Kalimann tem 49,35% da antipatia do público, contra 35,17% de Caio e 15,48% de Gilberto. Até o fechamento desta reportagem, o veículo de comunicação já somava mais de 280 mil votos.

Caso você não consiga visualizar a enquete, entre nesse link.

Quem vai sair do BBB 21? Enquete do Bolavip Brasil também aponta Rodolffo como o eliminado da semana

Já de acordo com votação promovida pelo Bolavip Brasil, o resultado é semelhante ao do UOL: 49% de rejeição do artista, contra 36% do fazendeiro e 15% do pernambucano, com 29 mil votos até o momento.