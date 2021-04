BBB 21: quem você quer que seja o próximo eliminado do programa? Vote na enquete! | Big Brother Brasil

Thaís foi eliminada do BBB 21 (Big Brother Brasil) na noite da última terça-feira (13), em disputa contra Arthur e Fiuk. A cirurgiã-dentista levou 82,29% dos votos, contra 15,88% do instrutor de crossfit e 1,83% do cantor.

Com a saída da goiana, restam nove confinados na briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, oferecido ao campeão do reality show: Arthur, Caio, Camilla de Lucas, Fiuk, Gilberto, João Luiz, Juliette, Pocah e Viih Tube.

Antes da eliminação da morena, o Bolavip Brasil promoveu uma enquete sobre quem deveria deixar a casa mais vigiada do país e os leitores do site também elegeram a jovem de 28 anos.

BBB 21: Após a saída de Thaís, quem deve ser o próximo eliminado do programa?

Com o sucesso do BBB 21, o Bolavip Brasil preparou outra enquete para saber quem você, leitor, quer que seja o próximo eliminado do reality show. Vote abaixo!