BBB 21: quem você quer que seja o próximo eliminado do reality show? Vote na enquete! | Big Brother Brasil

Em meio às polêmicas, o cantor Rodolffo foi eliminado do BBB 21 na noite da última terça-feira (06), com 50,48% dos votos, depois de ser derrotado por Caio e Gilberto no décimo paredão desta edição do Big Brother Brasil.

Depois de o sertanejo deixar a casa mais vigiada do Brasil, 10 participantes do reality show seguem na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, com personagens inesperados. O público, entretanto, ainda parece se incomodar com muitos confinados.

Com base nisso, o Bolavip Brasil preparou uma enquete para saber quem são os brothers que mais têm a antipatia dos telespectadores. Vote abaixo em quem você quer que seja o próximo eliminado do programa!

