BBB 21: Relembre a justificativa de Arthur, Camilla e Pocah para permanecer no jogo | BBB 21

Arthur, Camilla de Lucas e Pocah são os emparedados da vez no BBB 21. Na noite de hoje (27), o publico vai descobrir quem será eliminado, e com isso quem deve perder a chance de ganhar R$ 1,5 milhão.

Assim que foram confirmados como os participantes da décima quinta berlinda do reality show, cada um deles teve a oportunidade de falar, por trinta segundos, para explicar o motivo pelo qual merecem ficar no programa.

Arthur foi quem falou primeiro e pediu ao público: “Sexta vez que estou aqui com vocês pedindo, por favor, para continuar. Estou extremamente honrado, peço muito para ficar. Quero Top 5, Top 4, quero ir para a Final”.

galera que não tá votando porque todas as parciais indicam que tá entre arthur e pocah: NÃO CONFIEM. a votação tá muito acirrada entre arthur e camilla, precisamos votar pra abrir vantagem — mateus (@gratidaorafa)

April 26, 2021

Em seguida, foi a vez de Camilla de Lucas defender sua permanência.”Entrei aqui, me joguei sim, não tive medo. Se eu cheguei aqui foi por mérito. Quero muito ficar. Conto com vocês para me levar até a Final. Vim sem medo e eu mereço”.

Por fim, Pocah tomou a palavra para expor sua visão. “Brasil, mais uma vez eu conto muito com todos vocês. Isso aqui é um sonho para mim. Conto com vocês, me deixem ficar. Isso aqui é todo mundo. Difícil chegar aqui, mas quero ficar, por favor”.