BBB 21: Relembre os melhores momentos de Gilberto no reality show; brother está no paredão | Big Brother Brasil

Gilberto está no último paredão do BBB 21, após desistir da prova de resistência da Avon. O cantor Fiuk, vencedor da dinâmica, é o primeiro finalista do reality show, enquanto Camilla de Lucas, Gil e Juliette disputam as duas vagas restantes.

Entre altos e baixos, o doutorando em economia viveu intensamente o Big Brother Brasil e protagonizou cenas icônicas na casa mais vigiada do país. Com base nisso, o Bolavip Brasil listou os melhores momentos do pernambucano no programa. Confira abaixo!

Dono da casa do BBB?

Gilberto virou meme nas redes sociais logo no primeiro dia de programa! Isso porque o brother foi o primeiro a entrar na casa e fez questão de recepcionar e mostrar o alojamento para todos os outros confinados.

Gente e o Gilberto que virou recepcionista de todo mundo que foi entrando como se ele já tivesse morando lá à anos KKKKKKK espero que ele não seja chato igual o Vitor Hugo #BBB21 Big Brother pic.twitter.com/XJCVWFcvRC — Isa�� (@Isacapetinee)

Primeiro beijo gay entre homens da história do BBB

Nas primeiras semanas do BBB 21, Gilberto e Lucas Penteado se beijaram durante uma festa e foram responsáveis pelo primeiro beijo gay entre homens da história do reality.

“Eu não vim do lixo para perder para basculho”

Um dos momentos mais memoráveis de Gil no Big Brother Brasil foi a briga com Pocah. Na ocasião, o economista chamou a funkeira de ‘basculho’ e divertiu a web.

Gilberto: “Não vou mudar o meu pensamento. Não vim do lixo pra perder pra basculho, meu amor”

Pocah: “Pra quê? Pra perder pra o quê?”

Gilberto: “Pra basculho!”

Pocah: “O que é basculho?”

Gilberto: “Não importa” #RedeBBB #BBB21 pic.twitter.com/lOWi2j5Vpg — Big Brother Brasil (@bbb)

Primeira liderança e festa LGBT

A primeira liderança do pernambucano foi repleta de emoções (e fogo no parquinho). O doutorando em economia indicou Rodolffo ao paredão e pegou todo mundo de surpresa. O cantor sertanejo voltou da berlinda e tretas rolaram por causa desse assunto.

Gilberto e João abraçados, chorando e cantando “Indestrutível” da Pabllo, já é um dos momentos mais bonitos da história do BBB. Todo LGBT carrega uma história e uma dor que faz essa música sempre pesar.

Não tem como ñ ficar feliz pelo tanto que essa festa tá representando! ��❤ pic.twitter.com/l1JmEIIXz9 — Yuri Dias �� (@yuridiasdj)

March 25, 2021





A festa de Gil também entrou para a história do reality show. O confinado escolheu homenagear a comunidade LGBT com a temática e abriu a celebração com a performance de ‘O Fantasma da Ópera’.

Ganhou um carro… sem ter habilitação

Gil também ganhou um carro 0 km durante uma dinâmica de sorte. O brother comemorou muito e rendeu muitos memes depois de se lembrar que não tinha carteira de habilitação. “Meu Deus, eu tenho um carro. Eu tô rica! Eu não tenho nem habilitação“, disse ele.

