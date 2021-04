BBB 21: Rodolffo revela que pensou em desistir do programa após acusação de racismo contra João Luiz | Big Brother Brasil

Último eliminado do BBB 21, com 50,48% dos votos, Rodolffo participou do programa ‘Encontro com Fátima Bernardes’ na manhã desta terça-feira (13). Na ocasião, o cantor falou sobre a pressão do game e se mostrou animado com o carinho do público fora do Big Brother Brasil.

Na entrevista, o goiano disse que pensou em abandonar o reality show após ser acusado de racismo por João Luiz, mas demonstrou gratidão aos fãs por terem entendido que o comentário sobre o cabelo do professor de geografia não foi por maldade.

“Quis ir embora. Foi o paredão em que vi que a minha possibilidade de sair era grande. Mas o público entendeu que não fiz por maldade e tenho recebido muito carinho aqui fora“, declarou ele.

BBB 21: Rodolffo ganha livros antirracistas de Fátima Bernardes e fala sobre pressão psicológica no reality show

Ao lado de Israel, seu parceiro na música, Rodolffo ainda contou que sente saudades do ‘rolê’ do BBB 21, mas ressaltou que a pressão psicológica do jogo é imensa. Durante a entrevista, o artista também prometeu ler os livros antirracistas dados por Fátima Bernardes.

“Estou vivendo um momento tão feliz aqui fora. Sinto saudades do rolê, mas só daria um pulinho para passear e fazer show. A pressão psicológica é imensa“, finalizou.