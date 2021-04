BBB 21: saiba como foi formado o décimo paredão do reality show, com Caio, Gilberto e Rodolffo na berlinda | Big Brother Brasil

O décimo paredão do BBB 21 (Big Brother Brasil) foi formado na noite do último domingo (04), com Caio, Gilberto e Rodolffo na berlinda, depois de uma votação tensa e com uma dinâmica inédita.

O doutorando em economia foi o escolhido de Viih Tube, enquanto o cantor sertanejo levou a mesma quantidade de votos da casa que Juliette, mas acabou indo à berlinda após desempate da líder.

Na sequência, o ex-marido de Rafa Kalimann precisou iniciar uma votação aberta e votou em Juliette. A advogada e maquiadora empatou com Caio e, mais uma vez, Viih Tube salvou a amiga.

BBB 21: Juliette se salva do paredão no Bate e Volta

Conforme anunciado por Tiago Leifert na última quinta-feira (01), o indicado na votação aberta teve direito ao contragolpe. Caio, então, puxou Juliette, mas a paraibana conseguiu se salvar na prova Bate e Volta.