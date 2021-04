BBB 21: saiba como foi formado o décimo terceiro paredão e vote na enquete em quem você quer eliminar do programa | Big Brother Brasil

O décimo terceiro paredão do BBB 21 foi formado na noite da última terça-feira (20), logo após a eliminação de Caio, que deixou a casa do Big Brother Brasil com 70,22% dos votos. O fazendeiro disputou a preferência do público com Fiuk e Gilberto.

Na sequência, o apresentador Tiago Leifert anunciou uma nova prova do líder. Gilberto levou a melhor no teste de habilidade e precisou indicar um confinado à berlinda. O doutorando em economia não conseguiu escolher Viih Tube e colocou Pocah na reta.

Se você não conseguir visualizar a enquete, clique aqui.

Já no confessionário, Arthur e João Luiz foram os mais votados da casa e não escaparam do paredão. O instrutor de crossfit recebeu quatro votos, enquanto o professor de geografia levou somente dois.

BBB 21: quem votou em quem no décimo terceiro paredão do reality show

Arthur recebeu os votos de Juliette, João Luiz, Viih Tube e Camilla de Lucas. O professor de geografia, por sua vez, foi votado pelo crossfiteiro e por Pocah. Já Fiuk fez uma escolha diferente e votou em Viih Tube.